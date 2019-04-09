Петербуржец хотел убить соседа за оставленный пакет возле мусоропровода

Теперь обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы. Фото: https://pixabay.com
Теперь обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы. Фото: https://pixabay.com

Мужчина не стал выкидывать пакет с мусором в мусоропровод, потому что не хотел конфликтовать с соседом, который выпивал в подъезде.

Но сосед расценил этот поступок иначе и пришел к мужчине с пистолетом. Об этом сообщает сегодня прокуратура Петербурга. Также прокуратура Выборгского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя.

Инцидент произошел в вечернее время. Между попыткой выкинуть мусор и визитом пьяного соседа прошло несколько минут. Сосед пришёл с пистолетом и все-таки выстрелил, но в воздух. А после направил пистолет в лицо потерпевшему, при этом, угрожая ему убийством.

Теперь обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что житель Рабитицы из-за ревности похитил свою бывшую, несколько дней избивал ее и хотел зарезать.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
выборгский район происшествие
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Петербуржец хотел убить соседа за оставленный пакет возле мусоропровода
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