На Рижском проспекте водитель грузовика насмерть сбил пешехода

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 9 апреля. Водитель находился за рулем грузовой машины Volvo.

Как сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, дорожное происшествие случилось около 12:15. Водитель грузовика следовал по Рижскому проспекту и хотел повернуть направо, чтобы продолжить движение по Старо-Петергофскому проспекту.

На пересечении проспектов водитель наехал на пешехода 1960 года рождения. В результате чего пешеход скончался на месте от полученных травм.

В настоявшее время сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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