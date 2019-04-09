Макрель из Био-Био не пустили в Петербург

В Петербург запретили ввозить 25 тонн макрели Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В Петербург запретили ввозить 25 тонн макрели Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз груза свежемороженой рыбы в рыбном порту Петербурга. 25 тонн макрели, прибывшей на теплоходе из Чилийской области Био-Био, не прошли ветеринарного контроля импортной продукции.

Как сообщили в самом ведомстве, сотрудники Управления обнаружили отсутствие предварительного уведомления от компетентного органа Республики Чили.

Таким образом, был установлен факт нарушения ветеринарного законодательства. Ввоз макрели на территорию Северной столицы приостановили.

Специалисты Управления составили протоколы об административном правонарушении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в “Пулково” задержали свыше тысячи норковых шкурок.

В аэропорту “Пулково” Петербурга приостановили движение груза норковых шкурок, прибывших в Россию из Торонто. Как сообщили в Россельхознадзоре, 2 апреля из Канады в Северную столицу прибыло 1105 шкурок. Их оставили в грузовом терминале аэропорта.