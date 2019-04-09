Следователи заинтересовались школьницами, которые подожгли дом в Ленобласти и сняли это на видео (видео)

В настоящее время личности подростков устанавливаются. Фото: https://pixabay.com

В настоящее время личности подростков устанавливаются. Фото: https://pixabay.com

Подкидывали и подкидывали картон и дрова подростки в огонь, ну и снимать свой “забавный”, по мнению девочек поступок, не забывали. Дом полностью сгорел.

Видео после девочки разместили в Интернете. Об этом написали ряд СМИ и после этого Следственный комитет по Ленобласти решил разобраться что к чему.

Инцидент произошел на Новой улице в деревне Турышкино Кировского района Ленинградской области. По предварительной версии, юные поджигательницы проникли в дачный дом 6 апреля и разожгли костер. В результате стремительного распространения огня, дом полностью сгорел.

В настоящее время личности подростков устанавливаются, следствие инициирует передачу материалов по пожару в следственные органы СКР.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ночном пожаре на Ленсовета погиб мужчина и его собака.

Видео: https://www.youtube.com