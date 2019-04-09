В ночном пожаре на Ленсовета погиб мужчина и его собака

Пожар потушили спустя 50 минут после поступления вызова. Фото:
Пожар потушили спустя 50 минут после поступления вызова. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Огонь на кухне в Московском районе Петербурга тушили 11 пожарных.

В Московском районе в ночь с 8 на 9 апреля тушили квартиру на ул. Ленсовета, сообщили в МЧС Санкт-Петербурга. О пожаре узнали в 23:16, его потушили спустя почти час.

По данным МЧС Петербурга, горела кухня и коридор в двухкомнатной квартире — площадь огня составила 8 м2.

Как предают очевидцы в соцсети, жертвами пожара стали хозяин квартиры и его собака. Сейчас в МЧС уточняют данные о пострадавших. На пожар управление МЧС Петербурга отправило три экипажа МЧС и 11 спасателей.

Вчера в Санкт-Петербурге из-за тления мусора на кухне ресторана в центре Санкт-Петербурга, в здании произошло задымление, пришлось вызывать пожарные. Спасатели вывели на улицу около сотни человек, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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