Азартный Петербург: На Большевиков прикрыли игорный зал

По версии следствия, мужчина и женщина нашли для организации игорного зала помещения в Невском районе и разместили там 29 персональных компьютеров.

Сейчас владельцам игорного бизнеса предъявили обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр. Следственный отдел по Невскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу расследует уголовное дело. Об этом сегодня сообщают сотрудник Следственного комитета.

Следователи после проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области задержали подозреваемых.

По предварительной версии, не позднее 4 апреля 2019 года, в помещении на проспекте Большевиков было размещено необходимое для азартных игр оборудование.

После осмотра места было изъято 29 персональных компьютеров, с установленными на них программным обеспечением в виде слот-игр.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщают следователи.

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