Петербуржец после ссоры с девушкой напился до беспамятства и заминировал Смольный

Причины своего поступка мужчина не помнит, так как был очень пьян. Фото: https://pixabay.com

Причины своего поступка мужчина не помнит, так как был очень пьян. Фото: https://pixabay.com

Где именно расстроенный мужчина успел напиться не помнит. В тот день в службу экстренных вызовов он звонил несколько раз.

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Кузнецова, который заминировал Смольный. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Еще в прошлом году, находясь у дома 35 по Невскому проспекту, в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на заведомо ложное сообщение об акте терроризма, осуществил звонок в службу экстренных вызовов и сообщил, что в Смольном произойдет взрыв.

После допроса детали полностью установить не удалось, но выяснилось, что в день звонка он приехал в центр Петербурга до обеда, там он поругался со своей девушкой и стал выпивать.

Вину подсудимый признал частично. Так же во время второго звонка (первый оборвался из-за плохой связи) им были высказаны все его угрозы и сообщения о взрывах, в том числе, что он является террористом-смертником, собирается взорвать Смольный, уже заложил 300 грамм взрывчатки и предлагал начать ее искать.

Причины своего поступка мужчина не помнит, так как был очень пьян. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Эрмитаж, Мариинский театра, школы и сады Петербурга “заминировали” накануне.