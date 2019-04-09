Сезон активности клещей в Петербурге перенесён на более позднее время

В Петербурге сезон активности клещей наступит позже из-за холодов. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по городу.

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 8 апреля в городе не было выявлено случаев укусов клещей.

Шесть граждан обращались за медицинской помощью в связи с клещами. Но в Роспотребнадзоре отметили, что это были «завозные» случаи.

Отмечается, что в Роспотребнадзоре держат данную ситуацию под строгим контролем. С 11 марта каждый день ведётся мониторинг клещевого вирусного энцифалита и других инфекций, переносчиками которых являются клещи.

На 8 апреля привито 12 615 тысяч человек, из них более половины — дети. То есть, план выполнен на 25%.

Отметим, что ранее, 7 апреля, Роспотребнадзор проинформировал о начале сезона клещей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что клещи начинают просыпаться — петербуржцы задумались о прививках.

По сообщениям петербуржцев, от клещей чаще всего страдают домашние животные.