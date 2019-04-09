Оплатить услуги ЖКХ теперь можно с помощью онлайн-портала «Почты России»

На сайте Почты России теперь можно оплачивать услуги ЖКХ и мобильную связь в режиме «онлайн». Специально для этого предприятием был предусмотрен платежный онлайн-портал.

Как сообщает RG.RU, с сегодняшнего дня оплачивать услуги можно дистанционно в разделе finance.pochta.ru. Использовать для этого можно карты национальной и международных платежных систем.

Отмечается, что безопасность платежей гарантируется сертификатом PCI DSS. Все совершённые платежи сохраняются в личном кабинете пользователя.

При оплате через портал банк может взиматься комиссия, однако она будет компенсирована кэшбеком платежного сервиса почты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что почта России будет доставлять покупки из магазина для дома IKEA.

Россияне смогут организовать доставку товаров IKEA прямо на дом. С этой целью шведская торговая марка и Почта России заключили договор.