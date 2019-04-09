Большинство петербуржцев видят вещие сны

Сновидения жителей Петербурга чаще всего находят своё воплощение в жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования развлекательной социальной сети “Фотострана”.
Большинство опрошенных сообщили, что происходящее в их снах повторяется некоторое время спустя на яву.
Часто у меня случаются дежавю, однако я могу отличить повторение сна в жизни от этого чувства,
— рассказала Светлана.
На втором место по численности расположилась группа петербуржцев, которые скептично относятся к вещим снам, а верят как раз в обратное — в то, что события в повседневной жизни провоцируют события, которые люди видят во снах.
В третьей группе респондентов заметили, что толкования сонников или книг с толкованиями снов очень часто сбываются.
Остальные участники опроса заявили, что не видят сны по ночам.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что крепкий сон помогает снизить риск заболеть Альцгеймером.
Исследования ученых показали, что крепкий сон способствует очищению тканей мозга человека от многих вредных продуктов.