Большинство петербуржцев видят вещие сны

Сновидения жителей Петербурга чаще всего находят своё воплощение в жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования развлекательной социальной сети “Фотострана”.

Большинство опрошенных сообщили, что происходящее в их снах повторяется некоторое время спустя на яву.

Часто у меня случаются дежавю, однако я могу отличить повторение сна в жизни от этого чувства,

— рассказала Светлана.

На втором место по численности расположилась группа петербуржцев, которые скептично относятся к вещим снам, а верят как раз в обратное — в то, что события в повседневной жизни провоцируют события, которые люди видят во снах.

В третьей группе респондентов заметили, что толкования сонников или книг с толкованиями снов очень часто сбываются.

Остальные участники опроса заявили, что не видят сны по ночам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что крепкий сон помогает снизить риск заболеть Альцгеймером.

Исследования ученых показали, что крепкий сон способствует очищению тканей мозга человека от многих вредных продуктов.