Крепкий сон помогает снизить риск заболеть Альцгеймером

Во время сна мозг удаляет из своих тканей вредные продукты. Фото: Pixabay

Во время сна мозг удаляет из своих тканей вредные продукты. Фото: Pixabay

Американские ученые из Рочестера в штате Нью-Йорк провели исследование для выявления взаимосвязи между сном и риском развития болезни Альцгеймера.

В результате исследования ученые выяснили, что во время крепкого сна мозг человека способен очищать свои ткани от многих вредных продуктов, полученных при жизнедеятельности.

В частности, человеческий мозг избавляется от шлаков во время сна. И качество очистки напрямую зависит от глубины сна.

Кроме того, ученые заметили, что сон дает возможность определить, когда у человек развивается болезнь Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера чаще встречается у людей старше 65-и лет, однако бывают исключения. Заболевание характеризуется потерей кратковременной памяти, человеку с данным заболеванием сложно вспомнить информацию, заученную накануне.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что чаще всего люди думают о сексе во время болезни.