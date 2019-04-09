Путин предложил шведским клубам поучаствовать в играх КХЛ

В ходе пленарного заседания Арктического форума президент РФ Владимир Путин предложил Швеции принять участие в играх Континентальной хоккейной лиги.

Блестящая шведская сборная по хоккею, она, конечно, радует и своих болельщиков, и наших. И объединяет, кстати говоря, спорт объединяет наши страны в гуманитарном плане,

— цитируют РИА Новости слова Путина, обращённые к премьер-министру Швеции Стефану Левену.

Президент России высказал Левену свою заинтересованность в том, чтобы один из шведских клубов принял участие в играх КХЛ.

Напомним, что международный арктический форум «Арктика – территория диалога» — это основная площадка для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. На нём собираются органы госвласти, международные организации, представители научных и бизнес-сообществ РФ и зарубежных стран.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в шутке про финских туристов Путин заверил, что граждане соседней страны “закусывают” в России.