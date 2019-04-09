В шутке про финских туристов Путин заверил, что граждане соседней страны “закусывают” в России

Шуточное высказывание главной России было озвучено на полях Международного арктического форума, который сегодня стартовал в Петербурге.
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.
По словам президента соседнего государства, накануне он совершил визит в финское генконсульство в Петербурге. Консульство славится тем, что выдает самое большое количество виз российским гражданам. Об этом сообщают “Известия”.
В консульстве заверили президента Финляндии, что Петербург является самым популярным городом среди финских путешественников, который приезжают в Россию.
Саули Ниинист выразил надежду, что финские туристы ведут себя хорошо в России, на что Путин заверил коллегу, что туристы ведут себя нормально. “Закусывают, так что всё с ними в порядке”, — пошутил президент России.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что для участия в Арктическом форуме в Петербург прибыл Путин.