В шутке про финских туристов Путин заверил, что граждане соседней страны “закусывают” в России

Шутку Путин озвучил на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинист. Фото: http://www.kremlin.ru

Шутку Путин озвучил на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинист. Фото: http://www.kremlin.ru

Шуточное высказывание главной России было озвучено на полях Международного арктического форума, который сегодня стартовал в Петербурге.

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.

По словам президента соседнего государства, накануне он совершил визит в финское генконсульство в Петербурге. Консульство славится тем, что выдает самое большое количество виз российским гражданам. Об этом сообщают “Известия”.

В консульстве заверили президента Финляндии, что Петербург является самым популярным городом среди финских путешественников, который приезжают в Россию.

Саули Ниинист выразил надежду, что финские туристы ведут себя хорошо в России, на что Путин заверил коллегу, что туристы ведут себя нормально. “Закусывают, так что всё с ними в порядке”, — пошутил президент России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что для участия в Арктическом форуме в Петербург прибыл Путин.