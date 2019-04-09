Для участия в Арктическом форуме в Петербург прибыл Путин

У Путина запланировано еще несколько важных встреч. Фото: https://pixabay.com

У Путина запланировано еще несколько важных встреч. Фото: https://pixabay.com

Президент России выступит на пленарном заседании V Международного арктический форум «Арктика территория диалога».

Арктический форм стартовал сегодня в Петербурге. Он будет идти два дня. Президент России Владимир Путин прибыл в Петербург, чтобы выступить на пленарном заседании форма. Об этом сообщает ТАСС.

Также в этот день, по информации помощника президента Юрия Ушакова, Путин планирует провести переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. В среду глава государства встретиться с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном.

Напомним, V Международный арктический форум “Арктика территория диалога” в этом году посвящен теме “Арктика. Океан возможностей”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов оценил стенды Международного арктического форума “Арктика — территория диалога”.