«Петроградскую» открыли для пассажиров после проведённой проверки

Петербургская станция метро «Петроградская» вновь работает в штатном режиме. Ранее её закрывали в связи с проверкой обнаруженного бесхозного пакета.

Найденный вечером 9 апреля подозрительный предмет, как выяснилось в ходе проверки, угрозы для безопасности граждан не представлял, отметили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Спустя примерно час после закрытия станции метро «Петроградская» — её открыли для пассажиров. Работа возобновилась около 20 часов вечера.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, станцию закрыли из-за подозрительного мешка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что станция метро «Петроградская» закрыта из-за бесхозного пакета.

Сегодня, 9 апреля, в районе 19 часов вечера станцию закрыли для проведения проверки по факту обнаружения подозрительного предмета. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», в течение часа пассажиров на неё не пускали.