Станция метро «Петроградская» закрыта из-за бесхозного пакета

Бесхозный мешок нашли на станции
Бесхозный мешок нашли на станции "Петроградская". Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге вечером закрыли станцию метро «Петроградская». Мера последовала после того, как был обнаружен бесхозный предмет.

Сегодня, 9 апреля, около 19 часов вечера станция была закрыта на проверку. Пассажиров не пускают, сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Фотографии очевидцев, выложенные в социальных сетях, свидетельствуют о том, что на входе на станцию метро «Петроградская» неустановленное лицо оставило подозрительный пакет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ремонт изменит график работы станции метро «Нарвская».

В связи с капремонтом и реконструкцией эскалаторов изменится режим работы станции. Изменения начнут действовать с 16 апреля и продлятся вплоть до 25 июня 2019 года. на этот период времени вход на станцию метро «Нарвская» будет закрыт с 8:20 до 8:50. Кроме того, с 16:45 до 19:00 часов он будет ограничен, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
ГУП "Петербургский метрополитен" метро петроградская спб
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