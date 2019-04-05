Ремонт изменит график работы станции метро «Нарвская»

Станция метро
Станция метро "Нарвская" изменит режим работы Фото: wikipedia

Проведение капремонта и реконструкция эскалаторов повлияет на режим работы станции метро «Нарвская». С 16 апреля по 25 июня вход на станцию будет ограничен в определённые часы.

Из-за капитального ремонта и модернизации эскалаторов график работы наземного вестибюля станции метро «Нарвская» изменится, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Изменения вступят в силу с 16 апреля и будут действовать вплоть до 25 июня 2019 года. В течение этого периода вход на станцию «Нарвская» будет закрыт с 8:20 до 8:50. Отмечается, что с 16:45 до 19:00 часов он будет ограничен.

Сообщается, что пока указанная станция петербургского метрополитена будет закрыта для пассажиров — движение трамваев по маршруту № 16 «Площадь Стачек — Карбюраторный завод» будет усиленно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что станция метро “Новокрестовская” может стать “Зенитовской”.

Если петербургскому клубу удастся прийти к компромиссу с городом, то новое имя будет присвоено до конца года.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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