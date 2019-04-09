Платную трассу «Москва-Петербург» рассчитывают открыть в сентябре

Планируется ввести дорогу в эксплуатацию до 29 сентября Фото: Pixabay

Планируется ввести дорогу в эксплуатацию до 29 сентября Фото: Pixabay

До конца сентября текущего года планируется открыть скоростную автотрассу М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщил первый замминистра транспорта России Иннокентий Алафинов.

Заявление об открытии автодороги Алафинов сделал на заседании Временной комиссии СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

В первую очередь необходимо сдать восьмой участок до 29 сентября. По словам замминистра, он является самым сложным, — сообщает RT.

Сейчас работы ведутся на седьмом и восьмом участках, общая протяженность которых составляет 137,6 км. Они проходят по Ленинградской и Новгородской областям.

Скоростная автотрасса М-11 будет проходить параллельно с уже функционирующей трассой М-10 «Россия». Они пересекутся в нескольких точках. Новая автомобильная дорога начинается от МКАД и заканчивается в районе примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Северной столицы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что трассам Ленобласти мешают сушиться большегрузы.