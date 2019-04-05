Трассам Ленобласти мешают сушиться большегрузы

В Петербурге ремонтируют мосты и набережные, а дороги Ленобласти страдают от большегрузов. Фото: mostotrest-spb.ru
В Петербурге ремонтируют мосты и набережные, а дороги Ленобласти страдают от большегрузов. Фото: mostotrest-spb.ru

С приходом тепла в Петербурге начали латать мосты и набережные — скоро придёт и время дорог. Эксперты пока не могут сказать, как снежная зима повлияла на дороги, но областным трассам, несмотря на просушку, сейчас вредят большегрузы.

В установлением плюсовой температуры на улицы Петербурга вышли работники «Мостотреста» – они будут восстанавливать поврежденный за зиму асфальт на мостах и набережных. Технология ремонта такова – поврежденный участок асфальта вырезают, а пространство заполняют асфальтобетонной смесью, сообщают в СПб ГБУ «Мостотрест». Зимой же, если на дорогах обнаруживались ямы, на них накладывали временные пломбы.

Как себя чувствуют после зимы дороги города и области, рассказали эксперты. Представитель компании СРК «Автодор» объяснил Gazeta.SPb, что однозначно нельзя сказать, что этой весной из-за обильных осадков ремонтировать дороги Петербурга сложнее. Однако, отметил сотрудник, это станет известно позже. Предположить, что дороги находятся в худшем состоянии можно.

Представитель дорожного комитета Ленинградской области Филипп Мораев рассказал Gazeta.SPb, что пока рано говорить о том, сильнее ли в 2019 году дороги повредились после зимы, чем в 2018. В частности, сейчас трассы Ленобласти находятся на просушке – и это будет сохраняться до мая-июня. Ближе к лету начнется ремонт и тогда можно будет делать выводы.

Но если судить глобально, отмечает Филипп Мораев, дорожное покрытие в Ленинградской области больше изношено, потому что протяженность региональных трасс здесь 10 000 км, а в Петербурге лишь 3000. Они берут на себя основную нагрузку. В то же время разница бюджетов – города и области – не позволяет ремонтировать дороги равномерно.

Кроме того, некоторые водители большегрузов, рассказывает представитель дорожного комитета Ленинградской области, сейчас игнорируют запрет на проезд по региональным дорогам из-за их просушки. Они объезжают здесь федеральные трассы, чтобы не тратиться на «Платон» (российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн). «Все большегрузы мы взвешиваем. Если они весят больше допустимого значения – наказываем водителей штрафом за перевес. Мы не против, чтобы машины ездили по дорогам – для этого они и построены. Нужно только дождаться, пока трассы высохнут», – поясняет Филипп Мораев.

Получается, пока рано говорить о том, как повредились дороги после особенно снежной зимы. Однако в Ленинградской области есть проблема – не все большегрузы соблюдают правила просушки. Это вредит и без того изношенным трассам.

Отметим, согласно данным «Мостотреста» на техническом содержании компании находятся 433 моста в Петербурге. Это, отмечает «Мостотрест», и разводные мосты через Неву, и автомобильные и пешеходные мосты через реки и каналы Петербурга, а также малые мосты в пригородах.

Дарья Яриневич, Gazeta.SPb
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Трассам Ленобласти мешают сушиться большегрузы
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