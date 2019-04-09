«Цифровое здравоохранение» позволит ленинградцам забыть об очередях в поликлиниках

На территории Ленинградской области стартовал проект «Цифровое здравоохранение». Предполагаетcя, что с его подачи к 2025 году каждый житель региона сможет записаться к врачу с помощью порталов муниципальных и государственных услуг.

Около 612 миллионов рублей будет задействовано для реализации данного проекта до 2024 года, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Отмечается, что жители региона смогут создать свой личный кабинет «Мое здоровье» и получать электронные рецепты на лекарства. Благодаря «цифровому здравоохранению» должны сильно сократиться очереди в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях Ленобласти. Кроме того, сообщение между ними выйдет на новый уровень.

Данные о пациенте начнут загружать в личную электронную медицинскую карту с самого рождения.

Электронную информацию будут использовать специалисты узкого профиля, а также терапевты.

Ранее Gazeta.SPb писала, что Дрозденко рассказал, как Ленобласть развивает Арктику.