В Ленобласти школьницы подожгли дом ради видео

Они поделились записями в социальных сетях – так и стало известно, кто устроил пожар.

Все случилось в деревне Турышкино еще шестого апреля, но очевидец поделился информацией только сегодня, девятого числа. Местный житель, который видел все своими глазами, рассказывает, что три девочки пробрались в недостроенный частный дом. Там они решили устроить костер – школьницы поднесли огонь к картонным коробкам, которые уже через пару минут задымились. Известно, что видеозаписи с места происшествия девочки выложили в социальные сети. На одной из них заметно, что им весело – они, не думая о последствия, подкидывают в огонь бумагу.

Люди, проживающие в деревне, отметили, что дом принадлежит женщине, которая не может из-за временных сложностей достроить его. СМИ сообщают, что отец одной из хулиганок пообещал компенсировать ущерб.

При этом в МЧС отказываются подтверждать данные о поджоге, но то, что пожар был – отвергать не стали, передает РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ночном пожаре на Ленсовета погиб мужчина и его собака.