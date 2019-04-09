Девушку арестовали за «подарки» для приемной «Единой России» в Петербурге

Девушку арестовали за акцию. Фото: Pixabay
Девушку арестовали за акцию. Фото: Pixabay

Она проведет за решёткой семь суток.

Об этом стало известно сегодня, девятого апреля. Решение принял Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, который признал активистку виновной в нарушении порядка при проведении публичной акции. Известно, что горожанка, состоящая в движении «Ленинский Коммунистический Союз Молодежи» вместе с другими активистами, отправились в приемной «Единой России».

Они пришли туда не с пустыми руками – с собой ребята прихватили коробки. Вот они уже были абсолютно пусты – на одной из них было написано «За вашу работу», говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Таким образом активисты протестовали против повышения пенсионного возраста, увеличению НДС и прочего. Свои «подарки» вместе с письмом они оставили у приемной.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Кузнечном переулке активисты выстраиваются в “живой щит”.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
активистка единая россия
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