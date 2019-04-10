В ДТП на Софийской погиб мотоциклист

Столкновение произошло около 00:00 в ночь с 9 апреля на 10 апреля между автомобилем такси и мотоциклистом.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Софийской во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщает региональное УГИБДД.

Транспортные средства столкнулись в районе дома 8 по улице Софийской. Водитель автомобиля такси марки «Volkswagen Polo» поворачивал налево и не пропустил мотоциклиста, в результате чего сбил его. Водитель мотоцикла скончался на месте происшествия от полученных травм.

На данный момент подробности случившегося уточняются. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Авария произошла в Санкт-Петербурге сегодня ночью около полуночи.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в сети опубликовали видео ДТП, на котором машина сбивает пешехода на улице Салова.