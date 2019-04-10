В Колпино в ДТП пострадали двое человек

Фотография очевидцев. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / ВК
Фотография очевидцев. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / ВК

Авария произошла на Тверской улице в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Водителя столкнувшихся автомобилей не пострадали, но серьезные травмы получили пассажиры.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Колпино около 20:15 во вторник, 9 апреля.

Автомобиль марки «Део Нексия» столкнулся с автомобилем марки «Митцубиси Аутлендер» в районе дома 2 по Тверской улице, сообщили Gazeta.SPb в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Травм у водителей обнаружено не было. Однако двое пассажиров автомобиля, ставшего инициатором ДТП, получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы. Там видно, как горожане пытаются помочь пострадавшим выбраться из автомобиля.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в сети опубликовали видео ДТП, на котором машина сбивает пешехода на улице Салова.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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