Беглов рассказал о перспективах освоения Арктики

В Санкт-Петербурге с 9 по 10 апреля проходит 5-й Международный Арктический форум «Арктика – территория диалога».

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил присутствующим на форуме о достижениях предприятий города в создании продукции для освоения Арктики и перспективах данного направления для Северной Столицы.

Беглов рассказал о процессе взаимодействия между предприятиями Петербурга и его властями по курсу освоения Арктики. Глава города обратил внимание на стенд города и поговорил с журналистами.

По его словам, на сегодняшний день в Макаровке работает образовательный центр по подготовке и переподготовке кадров для Арктики. Беглов сообщил, что масштабная программа по освоению Арктики находится в процессе подготовки. Петербург примет в программе непосредственное участие.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов оценил стенды Международного арктического форума “Арктика — территория диалога”.