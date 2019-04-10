Группа «Сплин» будет хедлайнером петербургского фестиваля «Усадьба Jazz»

Группа существует с 1994 года. Фото: spleanband/ Inastagram

Группа существует с 1994 года. Фото: spleanband/ Inastagram

Музыкальная группа «Сплин» выступит с собственной специальной программой на фестивале «Усадьба Jazz», который пройдет в июле в Санкт-Петербурге.

Российская рок-группа выступит в роли хедлайнера мероприятия. На сцене они появятся в полном составе во главе с солистом Александром Васильевым.

Для предстоящего выступления «Сплин» подготовил специальное шоу Unplugged, приуроченное к 25-летию группы. Увидеть его смогут посетители фестиваля 13 июля на Елагином острове в Санкт-Петербурге.

Кроме того, фанаты группы услышать популярные композиции группы в непривычной обработке – в сопровождении скрипки и прочих акустических инструментов.

Летом 2019 года фестиваль «Усадьба Jazz» пройдет на трех площадках. Некоторые участники мероприятия уже известны.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге на улице Блохина появилось общественное пианино.