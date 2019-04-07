На улице Блохина появилось общественное пианино

Пианино на Блохина. Фото: «Признавашки ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Пианино на Блохина. Фото: «Признавашки ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Известно, что Санкт-Петербурге – культурная столица России. И это высказывание подтвердит любой турист, проходящий сегодня по улице Блохина.

Там у дома №23 неизвестные установили фортепиано, на котором может сыграть кто угодно и что угодно. Инструмент накрыли пленкой, обезопасив его тем самым от непредвиденных осадков.

Также известно, что инструмент простоит там до девяти часов вечера воскресенья, 7 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полицейским запретили ходить на концерты музыкантов, которые занимаются пропагандой против власти. Полицейских, которые ослушаются, будут наказывать – за нарушение их смогут даже уволить. Как именно собираются контролировать походы на концерты – не сообщается.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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