На улице Блохина появилось общественное пианино

Известно, что Санкт-Петербурге – культурная столица России. И это высказывание подтвердит любой турист, проходящий сегодня по улице Блохина.

Там у дома №23 неизвестные установили фортепиано, на котором может сыграть кто угодно и что угодно. Инструмент накрыли пленкой, обезопасив его тем самым от непредвиденных осадков.

Также известно, что инструмент простоит там до девяти часов вечера воскресенья, 7 апреля.

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Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полицейским запретили ходить на концерты музыкантов, которые занимаются пропагандой против власти. Полицейских, которые ослушаются, будут наказывать – за нарушение их смогут даже уволить. Как именно собираются контролировать походы на концерты – не сообщается.