В Петербурге продавщица оформляла возвраты к себе в карман

25-летняя петербурженка, работающая на должности администратора супермаркета, похитила порядка 30 тысяч рублей путем финансовых махинаций.

Обвиняемая являлась товароведом-приемщиком и администратором магазина одной торговой сети. Она совершила 57 незаконных финансовых операций на кассе в виде возврата денег за покупку. Однако «возвращаемые» товары не получала и деньги никому не отдавала.

Заметило подозрительно большое число возвратов руководство магазина. В дни, когда работала обвиняемая, совершалось от 8 до 10 возвратов за смену. При этом возвращались обычно дорогостоящие товары или все товары в чеке, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Руководство магазина обратилось в полицию и просмотрело видеозаписи с камер наблюдения. Выяснилось, что во время совершения возврата женщина находилась на кассе одна. Было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении денежных средств.

Женщина полностью признала вину и обещала возместить ущерб в полном объеме. Она была отпущено под подписку о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Пулковском шоссе обнаружена нарколаборатория.