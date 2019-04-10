«Breaking Bad» по-русски: на Пулковском шоссе обнаружена нарколаборатория

Полицейские задержали 26-летнего химика, продававшего мефедрон посредством «тайников-закладок» с оплатой биткоинами.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что в арендованной квартире, находящейся на Пулковском шоссе Санкт-Петербурга, оборудована и функционирует лаборатория по производству наркотического вещества «мефедрон».

В ходе проведенного обыска было обнаружены и изъяты бутыль с жидкостью массой почти 3 килограмма, содержащей мефедрон, химические реактивы, прекурсоры и оборудование для производства наркотических веществ.

Общая масса химических реактивов и прекурсоров составила более 150 килограммов, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Правоохранительными органами задержан 26-летний химик. Задержанный рассказал, что продажа наркотиков осуществлялась посредством «тайников-закладок» через интернет с оплатой через криптовалюту биткоин.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 5 статьи 228 УК РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пенсионерка скончалась после ограбления её дома.