От сборщика мебели потребовали прекратить загрязнять воздух

Мужчина не учитывал выбросы в атмосферы от своей техники. Фото: pixabay.com
Мужчина не учитывал выбросы в атмосферы от своей техники. Фото: pixabay.com

На предприятие в Центральном районе Петербурга наведалась прокуратура.

Прокуратура Санкт-Петербурга проверила бизнес по сборке мебели индивидуального предпринимателя и обнаружила серьезные нарушения экологии, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 10 апреля.

Инспекторы обнаружили, что предприниматель использует оборудование, которые загрязняет атмосферу. При этом мужчина не учитывает выбросы и не никак не пытается контролировать загрязнение атмосферы. Отчитаться о том, насколько серьезным загрязнителем является его техника, он не смог.

Прокуратура Центрального района Петербурга обратилась в Дзержинский суд и там признали иск справедливым — от предпринимателя потребовали устранить нарушения. Заплатит ли он какой-либо штраф, в прокуратуре не уточнили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что асфальтобетонный завод Пушкина загрязнял канализацию.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
воздух загрязнение проверка прокуратура техника Центральный район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У торговцев на улице начнут отбирать товар
В Петербурге первокурсницу изнасиловал знакомый
Автомобили, мешающие зимней уборке, начнут убирать за неделю
В Петербурге пытались украсть скульптуру из Русского музея
Беглов: Освоение Арктики даст Петербургу новые рабочие места
В России ужесточат наказание пьяным водителям
В Петербурге ликвидировано подпольное казино
Шесть человек пострадали в ДТП на Киевском шоссе (видео)