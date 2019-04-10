От сборщика мебели потребовали прекратить загрязнять воздух

На предприятие в Центральном районе Петербурга наведалась прокуратура.
Прокуратура Санкт-Петербурга проверила бизнес по сборке мебели индивидуального предпринимателя и обнаружила серьезные нарушения экологии, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 10 апреля.
Инспекторы обнаружили, что предприниматель использует оборудование, которые загрязняет атмосферу. При этом мужчина не учитывает выбросы и не никак не пытается контролировать загрязнение атмосферы. Отчитаться о том, насколько серьезным загрязнителем является его техника, он не смог.
Прокуратура Центрального района Петербурга обратилась в Дзержинский суд и там признали иск справедливым — от предпринимателя потребовали устранить нарушения. Заплатит ли он какой-либо штраф, в прокуратуре не уточнили.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что асфальтобетонный завод Пушкина загрязнял канализацию.