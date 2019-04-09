Асфальтобетонный завод Пушкина скидывал отходы в канализацию

Замеры показали повышенное содержание нефтепродуктов и металлов в системе водоотведения.

Прокуратура проверила “Асфальтобетонный завод №1” в Пушкинском районе, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 9 апреля. Оказалось, предприятие сбрасывает отходы в канализацию.

Проверка показала повышенное содержание нефтепродуктов, железа, меди, цинка, марганца, алюминия в системе водоотведения, передают в ведомстве Петербурга.

От руководства потребовали принять меры: канализацию промыли, колодцы очистили. Сотрудник, который допустил подобное нарушение, привлечен к ответственности, сообщили в прокуратуре Петербурга; какой именно — не уточнили.

Здание производства находится в Пушкине на Гусарской улице.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Невском районе Петербурга продолжают чистку улицы Седова от ртути.