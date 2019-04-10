В Петербурге ликвидировано подпольное казино

В подвальном помещении жилого дома, расположенного на проспекте Большевиков в Невском районе Санкт-Петербурга, были найдены и изъяты почти 30 игровых автоматов.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России и следователи ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу явились с обыском по данному адресу и обнаружили в помещении несколько десятков клиентов.

Установлено, что доступ к услугам казино производился при помощи так называемых векселей. У клиентов были специальные карточки для входа в компьютерную систему, которая была установлена на автоматах.

По предварительным данным, казино приносило до одного миллиона рублей в месяц, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину и 31-летнюю женщину по подозрению в причастности к данной деятельности. Они находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Пулковском шоссе обнаружена нарколаборатория.