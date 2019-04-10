Шесть человек пострадали в ДТП на Киевском шоссе (видео)

С самосвалом сначала столкнулась Lada, а затем машина “Великолукского комбината”.

На Киевском шоссе утром 10 апреля произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей. Пострадали по меньшей мере шесть человек, сообщили Gazeta.SPb в ГИБДД Санкт-Петербурга.

Авария произошла на 30 км Киевского шоссе в Пушкинском районе Петербурга около 07:10. Автомобиль Lada Largus врезался в самосвал, а затем в него въехал автомобиль Isuzu. По данным ГИБДД Петербурга, госпитализация потребовалась водителю и пяти пассажирам Lada, их состояние оценили как средне тяжелое.

Позже в социальных сетях появилось с места аварии — видно, что Isuzu является грузовиком “Великолукского комбината”, рядом стоит его коллега — второй автомобиль с маркировкой компании.

Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга»

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Софийской улице Петербурга погиб мотоциклист.