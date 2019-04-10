В Петербурге первокурсницу изнасиловал знакомый

Пострадавшей 19 лет. Фото: Pixabay
Пострадавшей 19 лет. Фото: Pixabay

Студентка первого курса Государственного университета аэрокосмического приборостроения заявила об изнасиловании.

По словам 19-летней девушки, она поехала в гости к своему 20-летнему знакомому – студенту второго курса Государственного университета морского и речного транспорта имени Адмирала Макарова. Известно, что девушка переехала в Санкт-Петербург недавно из Тюменской области

В понедельник, 8 апреля, сибирячка обратилась в полицию. По словам девушки, накануне, 7 апреля, молодые люди находились в частом доме обвиняемого, который располагается в поселке Тельмана в Тосненском районе Ленинградской области. Он вместе распивали алкогольные напитки, после чего произошло изнасилование.

На данный момент вопрос о возбуждении уголовного дела решается. Все материалы переданы в Следственный комитет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге продавщица оформляла возвраты к себе в карман.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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