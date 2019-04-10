Продавец «Теле2» провел мимо кассы более 50 тысяч рублей

Мошеннику грозит до 3 лет лишения свободы. Фото: Рixabay

Мошеннику грозит до 3 лет лишения свободы. Фото: Рixabay

Злоумышленник из Мурманска, работающий продавцом-консультантом в магазин «Теле-2», используя свое должностное положение, успел присвоить себе более 50 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

В одну из рабочих смен, 25-летний парень провел дневную выручку мимо счета организации и положил себе в карман 11 тысяч рублей.

Осознав, что никто из руководства не заметил пропажи средств, он продолжил присваивать деньги клиентов в последующие рабочие смены. Общий ущерб от действий мошенника составил более 50 тысяч рублей.

Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге задержали мошенника, находящегося в международном розыске.