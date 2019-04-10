Путин назвал «бандитом» переводчика из-за ошибки

Президент Российской Федерации Владимир Путин проводил двустороннюю встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

В рамках пятого Международного Арктического форума «Арктика – территория диалога», который проходит в Санкт-Петербурге с 9 по 10 апреля, Владимир Путин пообщался с представителем Швеции Стефаном Лёвеном.

Во время диалога переводчик с русского на шведский язык немного исказил слова главы государства. Владимир Путин отнесся к инциденту с юмором и прокомментировал ситуацию, назвав переводчика бандитом.

Специалист перевел слово «друзья», произнесенное Путиным, как «партнёры». Президент России говорил об отношениях Москвы и Стокгольма, он заявил, что бизнесмены из Швеции наши друзья. Однако переводчик сказал Лёвену «партнеры».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что врио губернатора Александр Беглов рассказал о перспективах освоения Арктики.