ГАТИ начислило за неделю штрафов на сумму почтив 9 млн рублей

Государственная административно-техническая инспекция за прошедшую неделю вынесла административных штрафов на сумму в 8 миллионов 910 тысяч рублей.

Основной причиной штрафов были нарушения правил благоустройства, в том числе за отсутствие обеспечение безопасного прохода пешеходов и отсутствие ограждений при проведении ремонтных или строительных работ.

Компания ООО «Лонг Вэй» была оштрафована на 600 тысяч рублей за неосуществление обязанностей по текущему ремонту, очистке и промывке фасадов зданий.

Штраф в размере 200 тысяч рублей был выписан АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за нарушения при производстве аварийных работ, а именно отсутствие временного ограждения и информационного щита.

Также были оштрафованы: ПАО «Ленэнерго» на 200 тысяч рублей, ООО «БАЛТРОСС» – 70 тысяч рублей, СПбГУ – 100 тысяч рублей, ООО «Универсалстрой»– 50 тысяч рублей, ООО «ЛСК» – 50 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что КСП осенью расскажет сколько стоила «Газпром-арена».