На Московском вокзале украли рюкзак с вещами на 65 тысяч

Полицейские задержали мужчину из Волгоградской области, приехавшего на заработки.

В центре Санкт-Петербурга у мужчины украли рюкзак с видеоаппаратурой, документами и ценностями, сообщили Gazeta.SPb в МВД на транспорте 10 апреля. Задержан житель Волгоградской области.

Полицейские сообщили, что злоумышленник приехал в Санкт-Петербург на заработки, но не смог найти работу. На Московском вокзале он хотел узнать расписание, но заметил рюкзак на ленте интерскопа. Убедившись, что никто не смотрит, мужчина взял рюкзак, отнес в зал ожидания, достал содержимое, переложил к себе и сдал в комиссионный магазин, сообщили в МВД. Урон оценили в 65 тысяч рублей.

Сейчас мужчину арестовали — в МВД сообщают, что ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила в Санкт-Петербурге молодого человека избили за 13 тысяч.