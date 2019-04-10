Полумарафон перекроет пять дорог Петербурга

Комитет по физической культуре и спорту проводит всероссийские соревнования по легкой атлетике «Петербургский марафон – открытый Чемпионат Санкт-Петербурга по полумарафону».

В связи с проведением данного мероприятия движение транспортных средств будет приостановлено на период 21 апреля с 10:50 до 14:00.

Движение будет перекрыто на следующих дорогах:

Проспект Крестовский будет закрыт от улицы Рюхина до Южной дороги;

Юная дорога будет перекрыта от Крестовского проспекта до Теннисной аллеи;

Также закроется вся Теннисная аллея;

Полностью закроется Велосипедная аллея;

Северная дорога от Велосипедной аллеи до Северной аллеи будет также закрыта для транспортных средств.

Также на сайте администрации Санкт-Петербурга сообщается, что с 18 апреля до 10:50 21 апреля по данным адресам будет запрещена стоянка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что депутаты ЗакСа предлагают публиковать информацию о зеленых насаждениях.