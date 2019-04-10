В ЗАГСе предлагают публиковать информацию о зеленых насаждениях

Сегодня, 10 апреля, на заседании депутаты Законодательного собрания рассмотрят предлагаемые правки в закон «О зеленых насаждениях».

Инициатива внесена Сергеем Никешиным. Из пояснительной записки следует, что в части расчета реальной обеспеченности горожан территориями зеленых насаждений предлагается предать полномочия исполнительному органу власти.

Кроме того, предложено, чтобы данные показатели публиковались в открытом доступе на официальном сайте округа или района в интернете. Публиковаться будут также все результаты инвентаризации территорий зеленых насаждений.

Предложено дать возможность включать в список объектов, которые могут размещаться на территории ЗНОП, «капитальные и некапитальные объекты».

На территории ЗНОП городского значения самих зеленых насаждений должно быть не менее 70%, а на территориях ЗНОП местного значения — не менее 50%.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ЗакСе хотят увеличить штрафы за расклейку рекламы.