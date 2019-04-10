В ЗакСе хотят увеличить штрафы за расклейку рекламы

На улицах Петербурга очень много рекламы. Фото: Baltphoto/ Константин Яковлев
На улицах Петербурга очень много рекламы. Фото: Baltphoto/ Константин Яковлев

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили увеличить суммы штрафов за несанкционированную расклейку рекламных плакатов, афиш и объявлений.

Авторами законопроекта выступили депутаты от партии «Единая Россия» Павел Зеленков и Александр Тетердинко. Они отметили, что огромное количество нелегальных рекламных объявлений является для Петербурга большой проблемой, так как объявления портят исторический облик города и могут негативно сказаться на нравственном развитии молодежи.

За расклейку подобных материалов уже предусмотрен штраф, но депутаты предлагают увеличить его. Сегодня за подобное нарушение гражданину придется отдать от 1 до 5 тысяч рублей, должностному лицу – от 25 до 50 тысяч рублей, а юридическому лицу от 50 до 100 тысяч рублей.

По проекту депутатов, гражданин отдаст за нарушение от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица от 70 до 100 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге депутаты ЗакСа предложили отмечать День отца.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Депутаты ЗакСа зеленков незаконная реклама тетердинко
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