В Петербурге депутаты предложили отмечать День отца

День отца празднуется в третье воскресенье июня. Фото: Pixabay

День отца празднуется в третье воскресенье июня. Фото: Pixabay

Обсуждение такой перспективы пройдет в ЗакСе сегодня, 10 апреля.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга на обсуждение вынесена инициатива внесения Дня отца в список городских праздников, финансирование которых происходит из городского бюджета.

Во множестве стран мира День отца празднуют в третье воскресенье июня. В некоторых субъектах России по поводу этого праздника так же проводятся некоторые мероприятия, посвященные отцовству.

В соответствии с предложением ЗакСа, праздник включат в список общероссийских праздников и мероприятия, приводящиеся в этот день, будут финансироваться из бюджета Санкт-Петербурга.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал и положительно оценил данную инициативу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов хочет, чтобы научная база Пулковской обсерватории осталась в Петербурге.