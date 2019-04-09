Беглов хочет, чтобы научная база Пулковской обсерватории осталась в Петербурге

Врио губернатора Северной столицы хочет в ближайшее время встретиться с коллективом обсерватории и обсудить вопрос.

Об этом стало известно девятого апреля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках арктического форума поговорил с главой РАН Александром Сергеевым. Исполняющий обязанности губернатора попросил, чтобы научная база Пулковской обсерватории осталась в Санкт-Петербурге. Беглов отметил, что готов обсуждать все возможные риски и искать решения возникающих проблем.

Уже летом глава Северной столицы и глава РАН пообщаются с трудовым коллективом обсерватории. Сергеев считает, что лаборатории может мешать близость с городом, поэтому «это очень непростые вопросы». Так, Пулковская обсерватория нуждается в современном оборудовании, передает ТАСС.

Важно и то, что к новым технологиям должны привыкнуть и сами ученые, которые привыкли работать со старыми телескопами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Пулковская обсерватория предположила, что инопланетяне смотрят на нас как на идиотов.