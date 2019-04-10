В соцсетях высмеяли идею канатной дороги в Кудрово

От Кудрово до Петербурга могут построить канатную дорогу -- люди против. Фото: www.vsevkudrovo.ru
От Кудрово до Петербурга могут построить канатную дорогу -- люди против. Фото: www.vsevkudrovo.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что до конца апреля представит проект строительства канатной дороги от города Кудрово до станции метро «Улица Дыбенко». Горожане в соцсетях высмеивают эту инициативу и яростно требуют построить новую станцию метро.

Немного географии

Кудрово – город в Заневском городском поселении Всеволожского района Ленобласти. Он находится внутри Кольцевой автодороги и вплотную прилегает к восточной границе Петербурга. Ближайшая станция метро «Улица Дыбенко» находится в двух километрах от города. В Кудрово постоянно проживает 50 тыс. человек, несмотря на то, что зарегистрировано только 20 тыс. Многие эксперты да и сами кудровчане говорят о том, что в городе всё плохо с транспортной развязкой – дворы постоянно заставлены автомобилями.

Как добираются до метро сейчас

Сейчас от Кудрово до метро «Улица Дыбенко» ходит маршрутка. Расстояние в два километра можно преодолевать и пешком. Станция метро «Кудрово» будет открыта только в 2025 году, а её проект появится в 2021 году, сообщалось в правительстве Ленобласти ранее. По проекту властей Ленобласти, канатная дорога, растянется на четыре километра, а инвестор для неё якобы уже есть.

Что думают о канатной дороге люди

В более сотне комментариев появившихся за последние сутки в соцсетях люди в основном высмеивают проект. Предлагают запустить в придачу вертолет, воздушное такси или начать возить людей на осликах. Но среди шуточных встречаются и добрые комментарии: люди радуются домашнему аттракциону и чему-то новому. Один из пользователей отмечает, что лучше полетать в пробках, чем полежать.

Скриншот: vk.com/govorit_nrayon

Много негативных комментариев: люди считают, что так финансы использовать нерационально и что в Кудрово нужно построить метро.

Скриншот: yandex.ru/local/districts

Кто-то из кудровчан недоумевает: почему в городе нельзя запустить трамвай на эти же деньги. Тем более, что Дрозденко говорил, что запуск скоростного трамвая и канатной дороги примерно равны по стоимости.

Некоторые комментаторы предлагают и пути решения проблемы. Например, расширить дорогу. Также сделать поворот на «Мегу Дыбенко» или до речки – это существенно разгрузит дорогу, пишет один из пользователей. И, конечно, построить наконец метро и развязку на КАД – это решит все проблемы.

Будет ли построена канатная дорога в Кудрово, вероятно, решится этой весной. Если Ленобласть уже придумала проект и нашла инвестора, то со стороны Петербурга ответа ещё не поступало. Согласование, как говорилось ранее, намечено на апрель 2019.

Дарья Яриневич, Gazeta.SPb
дрозденко канатная дорога кудрово
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