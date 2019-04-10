В Петербурге оштрафовали судебного пристава

Пристав оштрафован на 5 тысяч рублей. Фото: Рixabay

Пристав оштрафован на 5 тысяч рублей. Фото: Рixabay

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга провела проверку профессиональной деятельности сотрудника Управления федеральной службы СП.

В ходе проверки были выявлены нарушения порядка рассмотрения обращений граждан. Ответы на жалобы горожан направлялись с нарушением установленного законом срока.

По итогам проверки прокуратура в отношении должностного лица отдела возбудила дело об административном правонарушении. Судебный пристав оштрафован судом на 5000 рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что коллекторы Ленобласти продолжают “буянить”, судебные приставы составляют протоколы. Региональные судебные приставы отмечают, что самыми распространенными нарушениями остаются частые звонки и сообщения в адрес должников.