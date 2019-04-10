В Ленобласти будут разводить лососей

В Лодейнопольском районе Ленинградской области планируется строительство нового предприятия по разведению лососей.

Председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко и генеральный директор ООО «Акватрейд» Борис Шевелев подставили подписи под соглашением об инвестициях для строительства рыбного завода. Документ был подписан на совещании, посвященном итогам работы агропромышленного комплекса за прошедший год и задачи на текущий.

На данном заводе будут производить крупный посадочный материал лососёвых видов рыб. Плановая мощность составляет до 2 тысяч тонн рыбы в год.

Малащенко сообщил, что данное соглашение поможет увеличить объемы производства рыбы лососёвых пород на 20%, что даст возможность частично решить вопрос импортозамещения. Инвестиции составят не менее 500 миллионов рублей.

Кроме того, строительство завода создаст не менее 20 рабочих мест, сообщает правительство Ленинградской области.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что глава Архангельской области хочет отдать мусор Петербургу.