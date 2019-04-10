Глава Архангельской области хочет отдать мусор Петербургу

Игорь Орлов и Александр Беглов на встрече в Санкт-Петербурге. Фото: gov.spb.ru

Игорь Орлов и Александр Беглов на встрече в Санкт-Петербурге. Фото: gov.spb.ru

Если отходы из Москвы направят в Северную столицу, Орлов готов отказаться от полигона “Шиес”.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов пообещал отказаться от строительства мусорного полигона, если мусор заберут себе власти Санкт-Петербурга, сообщает Мойка78 10 апреля.

В области хотят создать экотехнопарк “Шиес”, которые примет поток отходов из Москвы. Против строительства полигона выступили тысячи жителей городов региона. Из слов Орлова, который он сказал журналистам на Арктическом форуме, следует, что он готов отдать Петербургу весь мусор из столицы.

Арктический форум проводят в Санкт-Петербурге впервые — до этого его принимал Архангельск, что, вероятно, вероятно, повышало престиж региона.

Секретарь Орлова разъяснил Мойке78, что отходы из Москвы в любом случае должны быть утилизированы — но никто, судя по всему, не рассчитывает, что Петербург будет заинтересован в подобном предложении.

Если — теоретически — отходы из Москвы начали бы отправлять в Санкт-Петербург, удар скорее всего приняла бы на себя Ленинградская область. Как сообщает Мойка78, регион принимает 1,7 млн тонн отходов Петербурга из 1,9 млн.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов встретился с Орловым.