У школы №54 на Маршала Казакова прорвало трубу

Все идет по плану - в районе тестируют трубы. Фото:
Все идет по плану - в районе тестируют трубы. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Авария произошла у школьного стадиона, но на площадке никого не было.

На улице Маршала Казакова прорвало трубу, сообщили очевидцы в социальной сети днем в среду 10 апреля. Авария произошла у школы №54, ее сняли на видео и выложили в Интернете. На записи видно, что прорыв произошел у школьного стадиона. К счастью, в момент аварии на нем никого не было.

Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга»

Накануне “Теплосеть Санкт-Петербурга” сообщила о проведении испытаний в Красносельском и Кировском районах — в зону попала и улица Казакова. Теплосети проверили на максимальную температуру, чтобы выявить самые изношенные участки трубопровода. Что ж, один нашли: повезло, что никто не пострадал.

Сейчас на сайте “Теплосети” нет данных о нештатных ситуациях в Санкт-Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Ленинском починили трубу.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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У школы №54 на Маршала Казакова прорвало трубу