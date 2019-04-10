У школы №54 на Маршала Казакова прорвало трубу

Авария произошла у школьного стадиона, но на площадке никого не было.
На улице Маршала Казакова прорвало трубу, сообщили очевидцы в социальной сети днем в среду 10 апреля. Авария произошла у школы №54, ее сняли на видео и выложили в Интернете. На записи видно, что прорыв произошел у школьного стадиона. К счастью, в момент аварии на нем никого не было.
Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга»
Накануне “Теплосеть Санкт-Петербурга” сообщила о проведении испытаний в Красносельском и Кировском районах — в зону попала и улица Казакова. Теплосети проверили на максимальную температуру, чтобы выявить самые изношенные участки трубопровода. Что ж, один нашли: повезло, что никто не пострадал.
Сейчас на сайте “Теплосети” нет данных о нештатных ситуациях в Санкт-Петербурге.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Ленинском починили трубу.