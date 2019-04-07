Трубу на Ленинском починили раньше срока

Ремонт трубы завершили ближе к восьми вечера в воскресенье. Фото: https://vk.com/emergency_spb

Ремонт трубы завершили ближе к восьми вечера в воскресенье. Фото: https://vk.com/emergency_spb

В скором времени в дома вернется горячая вода и тепло.

Об этом стало известно сегодня вечером, седьмого апреля. Известно, что коммунальная авария случилась в субботу ночью. Из-за нее залило кипятком проезжую часть, петербуржцы рассказывали в социальных сетях, что весь двор окутал туман.

Рабочие «Теплосети» приехали на место происшествия незамедлительно. Они обнаружили течь недалеко от дома номер 100 на Ленинском проспекте. Всего специалистам нужно было заменить 15 метров магистрали. Рабочие уверяли, что справятся максимум к раннему утру восьмого апреля, но они успели быстрее – к восьми часам вечера, говорится в сообщении Telegram-канала «Аварийный Петербург».

«В скором времени тепло по ней потечет в квартиры»,

— сообщается в посте.

К слову, местные жители не пострадали из-за дефекта трубы – воду подавали в полном объеме из резерва.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что прорванную на Ленинском проспекте трубу будут ремонтировать сутки.