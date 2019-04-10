С 15 апреля в Ленобласти начнут принимать заявки на «Ленинградский гектар»

В регионе начался прием заявок на участие в программе «Ленинградский гектар». Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время выездного совещания агропромышленного комплекса.

По словам губернатора, подготовительная работа завершена, пакет документов и земельные участки сформированы, а также определено финансирование. Стартует приём заявок с 15 апреля. Осталось выбрать лучшие проекты и раздать землю.

Мы ждём амбициозных предпринимателей со всей страны, которые хотят реализовать свои интересные проекты. Это придаст новый импульс развитию наших территорий,

— отметил Дрозденко.

Заявки на участие принимаются до 15 мая 2019 года в комитет по АПК Ленобласти. Земельные участки будут распределены на конкурсной основе.

Отмечается, что программа «Ленинградский гектар» включает в себя три территории площадью 9,9 Га в Бокситогорском районе, 20,1 Га в Лодейнопольском районе, 17,9 Га в Подпорожском районе, а также 10,9 Га в Сланцевском районе.

Авторам лучших проектов будет предоставлено до 10 га земли и до трех миллионов рублей на развитие бизнеса. На данный момент уже сформировано 11 земельных участков, их общая площадь составляет 59 га. Всего в рамках программы «разыграют» до 14 тыс. га земли. На реализацию «Ленинградского гектара» из регионального бюджета 2019 года выделят около 60 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb писала, что Дрозденко рассказал, как Ленобласть развивает Арктику.